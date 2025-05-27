رعية سيدة لبنان في مرسيليا احتفت بعيد شفيعتها في ختام الشهر المريمي

احتفل الوكيل البطريركي الخورأسقف بول كرم بقداس عيد سيدة لبنان، في مرسيليا في ختام الشهر المريمي، في حضور حشد كبير من المؤمنين وكثر من الجالية اللبنانية المقيمة هناك أتوا من قريب وبعيد لتكريم مريم العذراء.

وأشار المونسنيور كرم، في عظته، على "أهمية تحية السلام التي تصادف مع ليتورجية هذا الأحد من خلال ترائي يسوع لتلاميذه"، مثنيا على "عيش الإيمان بدون خوف على مثال مريم العذراء العاملة الصامتة".

ولفت الى أن "عالمنا اليوم بحاجة ماسة للسلام العادل لنشر ثقافة المحبة".

وبعد القداس كان لقاء جمع المشاركين بالعيد في الباحة الداخلية والصالة حول مائدة المحبة، إذ تقاسم فيها المحبون الطعام مع نخب المناسبة بروح من التعاون والإلفة بغية دعم مشاريع الرعية.