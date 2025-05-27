مصادر "العربية": الرئيس عون يزور بغداد يوم الأحد

أفادت مصادر قناة "العربية"، بأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون سوف يزور العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد.

ويذكر أن في 22 أيار الحالي، أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه "لم يكن لاعتذار الرئيس جوزاف عون عن ترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية في بغداد (17 أيار) أي سبب سياسي يتعلق بخلافات أو تباينات، وإنما لتزامن القمة مع زيارة كانت مقرّرة لروما والفاتيكان".

وكشفت حينها أن "التحضير جارٍ مع المسؤولين العراقيين لقيام رئيس الجمهورية بزيارة خاصة لبغداد نهاية الشهر الحالي، قد تتضمّن لقاء بين عون والمرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني. كما يبحث رئيس الجمهورية في التعاون بين البلدين، وتحديداً ملف المساعدة العراقية في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ ينتظر العراق أن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً بإنشاء هيئة رسمية تتولّى قبول المساعدات في ملف الإعمار".