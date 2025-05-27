هاشم خلال إطلاق "الأكاديمية الدبلوماسية لجامعة الروح القدس": مساحة للحوار ومنصة لتكوين قادة

أكّد رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب ​طلال هاشم​، خلال احتفال الجامعة بإطلاق "الأكاديميّة الدّبلوماسيّة لجامعة الروح القدس- الكسليك USEK Diplomacy Academy"، أنّ "إطلاق هذه الأكاديميّة يشكّل محطّةً مفصليّةً في مسار الجامعة الأكاديمي والوطني"، مستندًا إلى قناعة راسخة بأنّ "الحوار والتّفاهم والتّعاون، هي وحدها المسارات المستدامة نحو عالم أكثر سلامًا"."

وأشار إلى أنّ "الأكاديميّة تأتي في توقيت بالغ الدّقّة، حيث تتغلّب لغة القوّة في كثير من الأحيان على منطق الحوار والدّبلوماسيّة"، مركّزًا على "أنّنا اخترنا في الجامعة أن نكون فاعلين. هذه الأكاديميّة ستكون مساحةً مفتوحةً للحوار، ومختبرًا لتشكيل ديناميّات إقليميّة مسؤولة، ومنصّةً لتكوين قادة يعملون على بناء الجسور بين الثّقافات والرّؤى".

وأوضح الأب هاشم أنّ "من أهداف المبادرة كذلك تعزيز فهم أعمق للبنان في السّياق العالمي، وإبراز تنوّعه الغني وتطلّعاته ودوره المحتمل في بناء نظام دولي أكثر تعاونًا وسلامًا".

وشدّد على أنّ "في عالم يزداد تعقيدًا وتشرذمًا، بات على الجامعات أن تأخذ دورها الحقيقي في إعداد قادة لا يهابون المواجهة الفكريّة، ولا يتهرّبون من الاستماع، ويبحثون عن التّوافق بدلًا من التّصادم. الأكاديميّة الدّبلوماسيّة في جامعتنا هي تعبير صادق عن هذا الالتزام، واستثمار في جيل جديد من القادة الّذين يتمتّعون بالمرونة والوعي".