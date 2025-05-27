البستاني واصلت لقاء الجالية اللبنانية في نيو إنجلند – ماساتشوستس: نأمل أن يُمنح المغتربون حق الاقتراع لستة نواب في الانتخابات المقبلة

واصلت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني جولتها في الولايات المتحدة، التي تنظمها لجنة LACD، حيث كانت محطتها الثالثة في ولاية ماساتشوستس – نيو إنجلند، بلقاء جمعها بأبناء الجالية اللبنانية في مطرانية البشارة للروم الكاثوليك الملكيين.

استُهل اللقاء بقداس إلهي ترأسه المطران فرنسوا بيروتي بمشاركة الكاهن مروان الخوري، وتخلله عرض تاريخي عن المطرانية التي يعود تأسيسها إلى أكثر من مئة عام، وتضم حوالي خمسين كنيسة كاثوليكية تستقبل مؤمنين من مختلف الدول العربية.

ورحب المطران بيروتي بالنائب البستاني، مستعرضاً سيرتها، مشيراً إلى أنها أول امرأة تولّت وزارة الطاقة في لبنان عام 2019 ضمن حكومة الرئيس سعد الحريري، ممثّلة التيار الوطني الحر، كما أشار إلى تحصيلها الأكاديمي في الاقتصاد والإدارة.

كما حضر اللقاء الأستاذ جورج موسى، مسؤول LACD في أميركا، والشيخ وسام طربيه، مسؤول اللجنة في بوسطن.

عقب اللقاء، أقامت لجنة LACD – فرع بوسطن حفل غداء على شرف النائب البستاني، التي شددت في كلمتها على أهمية دور اللبنانيين المنتشرين في دعم وطنهم في مختلف المجالات. واعتبرت أن لبنان يصدّر الكفاءات إلى الخارج، والولايات المتحدة من أبرز الدول التي برز فيها اللبنانيون ورفعوا اسم بلدهم.

وأكدت البستاني أن صفحة الانتخابات البلدية طُويت، وأن التحضير جارٍ للانتخابات النيابية المقبلة، معربة عن أملها في أن يُمنح المغتربون حق الاقتراع لستة نواب يمثلونهم في المجلس النيابي.