وفد من المعهد الفني الأنطوني زار قائد الكلية الحربية في اليرزة

زار مدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود، على رأس وفد من اساتذة المعهد قائد المدرسة الحربية العميد الركن المغوار فادي ابو حيدر بحضور ضباط الحربية.
واشار بوعبود الى أننا "ننحني امام بذتكم العسكرية وامام جباهكم السمراء وامام صمودكم في وجه المؤامرات. لا يخفى على احد انجازاتكم الكثيرة في قيادة الجيش، فما زلتم العين الساهرة على الوطن وعلى جيشه، وها انكم تواصلون ثقل مهامكم في إدارة الكلية الحربية فتخرجون ضباطا ورتباء يفتخر الوطن بهم".
بدوره اثنى ابوحيدر على عمل المعهد في نشر الفن والثقافة وعلى التعاون بين الكلية والمعهد.
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