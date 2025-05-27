شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الأكاديمية الوطنية فخر لكل مصري بجهودها فى تأهيل الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الشكر للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، لما تبذله من جهد كبير لتأهيل الكوادر للقيادة، مبديا سعادته لإتاحة الفرصة لمشاركته فى تلك التجربة الوطنية اليوم من خلال لجان المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين فى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وقال محافظ القليوبية، على هامش مشاركته فى المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إن الأكاديمية الوطنية فخر لكل مواطن كونها كيان احترافى يدار بذلك القدر من الكفاءة، منوها بأنها تملك من الخبرات والطاقات الكبيرة التى تسعى لتقديمها من خلال البرامج التدريبية التى تقوم بها.

وأوضح أنه التقى اليوم بفتيات متميزات فى مجالهم سواء الحكومى أو الخدمى أو المصرفى وغيره من التخصصات، مشيرا إلى أن البرنامج فرصة لاستكشاف كل الكوادر المميزة قائلا" منبهر بما وجدته من مستوى متميز لدى المتقدمات وما يمتلكونه من قدرة لتحقيق أحلامهم والتى تؤكد أنهم سيكونون إضافة مهمة فى العمل العام والمناصب التنفيذية".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.



وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهى التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالى (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهورى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.