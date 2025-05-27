شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: مشاركة متخذى القرار بـ"المرأة تقود" تؤكد الالتزام بالاستثمار فى الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تواصل لليوم الثاني على التوالي استقبال المسئولين ومتخذي القرار داخل الدولة، إلى جانب رؤساء الهيئات والمؤسسات الدولية، للمشاركة في عملية فرز واختيار الكوادر المؤهلة للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج تأهيل المرأة للقيادة التنفيذية.

وقالت راغب خلال كلمتها على هامش المقابلات الشخصية لليوم الثاني ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات إن حجم الإصرار والجدية والرغبة الواضحة في مشاركة كل مسؤولي الدولة يعكس انطباعًا حقيقيًا عن خطة دولة متكاملة تؤمن بالاستثمار في أغلى ما تملك، وهو العامل البشري، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تنال نصيب أكبر في الاهتمام وهو ما تستحقه عن جدارة.

وأضافت: "لسنا متحيزين للمرأة، لكنها بالفعل أثبتت أنها تستحق هذا الدعم، ونحن داعمون لها بقوة"، مشددة على أن المشهد داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب – بدءًا من الأمس، ومرورًا باليوم، وحتى غدًا – في إطار المقابلات الشخصية مع المتقدمات للبرنامج، يعكس رؤية واضحة وإرادة حقيقية للدولة في الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام.

واختتمت راغب بتأكيدها على سعادتها بحضور كافة الضيوف من مسؤولي الدولة، ومتخذي القرار، وسفراء الدول الأجنبية، ورؤساء الهيئات الدولية، مشيرة إلى أن هذا الزخم المصاحب للمشهد يعكس قيمته وأهميته الحقيقية.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.



وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.