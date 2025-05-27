شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي ، خلال اجتماعه أمس، الإثنين، نتيجة القيد لجدول تحت التمرين.

وينشر ”الخليج 365” الأسماء..



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين



اسماء المقبولين في جدول القيد تحت التمرين

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