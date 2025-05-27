شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يهنئ ”الخليج 365” بعد فوزها بجائزة دبى للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مؤسسة ”الخليج 365” والصحفيين الزميلين محمد سالمان والسيد زيادة، بمناسبة فوزهما بجائزة دبي للصحافة في فئة الصحافة الاقتصادية، عن تحقيقهما الصحفي المعنون بـ"متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ'لايك'"، والذي تناول عالم العملات الرقمية عبر تجربة واقعية وتحليل علمي شامل.

وأكد "محسب" أن هذا الإنجاز يبرهن على أن الصحافة المصرية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، وأن هناك نماذج مشرفة من الصحفيين الذين يعملون بجد واجتهاد لتقديم محتوى ثري وموثوق للقارئ العربي، مشيرا إلى أن الموضوع الفائز لم كان بمثابة خريطة معرفية متكاملة للقارئ، تتدرج به من الوقائع المحلية إلى التحليل الإقليمي والعالمي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تتويج ”الخليج 365” بهذه الجائزة المرموقة يؤكد المكانة التي وصلت إليها الصحافة المصرية الحديثة، ودورها في التوعية بقضايا معقدة مثل التكنولوجيا المالية والتحولات الرقمية، في وقت يشهد العالم فيه تطورا سريعًا في مفاهيم الاقتصاد الرقمي.

وأكد النائب أيمن محسب، أن تكريم الصحفيين المصريين في محافل كبرى كمنتدى الإعلام العربي، مصدر فخر لكافة المهتمين بتطوير الإعلام في مصر، داعيا إلى استمرار دعم الكفاءات الصحفية وإتاحة الفرص أمام الشباب لخوض تجارب إبداعية مماثلة.