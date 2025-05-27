استطلاع: 80% من الشعب الألماني يرون بعدوان الاحتلال على غزة غير مبرر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "زي دي أف" الألمانية العامة، أن 80% من الشعب الألماني يرون الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة.

وكشف الاستطلاع أن هذا المعدل ارتفع بنسبة 11% مقارنة باستبيان بشهر آذار/ مارس 2024.

وأظهرت النتائج أن 12% فقط من المشاركين وجدوا أن الهجمات الإسرائيلية "مبررة لأنها تستهدف حركة حماس الفلسطينية". وأُجريت المقابلات عبر الهاتف والإنترنت مع 1328 شخصا تم اختيارهم عشوائيا في الفترة ما بين 20 و22 أيار/ مايو الجاري.

من جهة أخرى، أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية الجديدة سيباستيان هيل مجددا أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة.

وقال هيل إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الوفاء بكل ما يجب القيام به الآن في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر : وكالات