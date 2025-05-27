شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز الاستثمار البحرى والان مع تفاصيل الخبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، إن الحزب سيطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق، من خلال مؤتمرا موسعا بعنوان "الاقتصاد الأزرق.. قاطرة النجاة"، مشيرا إلى أن الحزب يبحث إمكانية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لتنظيم المؤتمر، وذلك فى إطار دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولى، وتسليط الضوء على فرص التنمية البحرية فى مصر، وخاصة فى مجالات النقل البحرى، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وأكد "جبر"، أن المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها النهوض منفردة بهذا الملف، مما يستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، خاصة شركات الملاحة، ورجال الأعمال، وضباط البحرية التجارية المصرية الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى إعداد كوادر بشرية مؤهلة - من ضباط وفنيين ومهندسين - تواكب التطورات العالمية، حيث أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لديها أكبر نظام محاكاة بحرى شامل فى الشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كصرح رائد فى مجال التعليم والتدريب البحرى الإقليمي.

وأشار إلى أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، يولى اهتماماً خاصاً بملف الاقتصاد الأزرق، حيث أعد دراسة متكاملة عن الاقتصاد الأزرق وتم تقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى، لأنه يمثل فرصة استراتيجية لمصر، فى ظل الثروات البحرية الكبيرة والموقع الجغرافى المتميز، والإمكانيات الكبيرة التى يمكن لمصر الاستفادة منها إذا تم توجيه الاستثمارات والرؤى بشكل علمى ومدروس.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتحت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير فى تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية ضمن خطط التنمية الشاملة، وعلى رأسها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.