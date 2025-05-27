شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سالمان وزيادة وإسعاد يونس وسليمان جودة بقمة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

كرمت قمة الإعلام العربي في دورتها الـ 24، الزميلين محمد سالمان والسيد زيادة، من ”الخليج 365” عن فئة الصحافة الاقتصادية، عن موضوع "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".

كما تم تكريم إسعاد يونس لفوز برنامج صاحبة السعادة، بجائزة الإعلام المرئي، وتضمنت التكريمات، الكاتب الصحفي سليمان جودة، لفوزه بجائزة أفضل كاتب عامود بصحيفة المصري اليوم.

وكرم الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، الكاتب الصحفي محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية، وتكريم سامح اللبودي من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة التحقيقات.

أنشئت جائزة الصحافة العربية في نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف المساهمة في تطور الصحافة العربية، والمساهمة في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم. وتعد جائزة الصحافة العربية فكرة طالما راودت المهتمين بتطوير الإعلام العربي وتقدير الإنجازات التي تحققت بفضل جهود الصحافيين العرب وعطائهم المتواصل.

تبلورت فكرة جائزة الصحافة العربية لتعزيز الدور البناء الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وعرفاناً بإسهامات الصحافيين في إيصال الصوت العربي إلى العالم. وقد جاءت الجائزة لتكريم هؤلاء الصحافيين وتعريف المواطن العربي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.