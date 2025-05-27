شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى و"مسلمون حول العالم" ينظمان مسابقة قرآنية لأطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

نظّم مجلس الشباب المصري بالتعاون مع منظمة "مسلمون حول العالم" (MATW) النسخة الثالثة من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لعدد 1200 طفل من أطفال غزة المقيمين في مصر، وتوّج الفائزون بجوائز مالية قيمة، مع تكريم جميع المشاركين بجوائز عينية، تقديرًا لاجتهادهم وتشجيعًا لهم على حفظ كتاب الله.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "هذه المبادرة تمثل رسالة حب وسلام من مصر إلى العالم، تؤكد أن أرض الكنانة ستظل دائمًا ملاذًا آمنًا يجمع الجنسيات المختلفة على الخير والرحمة، وأن القرآن الكريم يظل رابطًا إنسانيًا جامعًا تتوحد من خلاله القلوب".

وأضاف أن تنظيم المسابقة جاء في إطار دعم الهوية الدينية والثقافية للأطفال في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرًا إلى أن "حفظ القرآن ليس فقط فضيلة دينية، بل هو أيضًا طريق لبناء الشخصية وغرس القيم".

من جانبهم، أكد ممثلو منظمة "مسلمون حول العالم" أن التعاون مع مجلس الشباب المصري يأتي ضمن جهود المنظمة في التعاون مع منظمات المجتمع حول العالم خاصة في ملف الإغاثة ودعم الفئات الأكثر احتجاجاً . حيث تعمل على إرساء وتعزيز العمل الجاد والمثابرة للشباب الذي يسعى جاهدًا لتحقيق الرخاء ومساعدة الآخرين في مجتمعاتهم.

وشارك في تحكيم المسابقة نخبة من علماء الأزهر الشريف ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الذين أشادوا بأهمية تلك المسابقات لما تغرسه في نفوس الأطفال من قيم للحفاظ علي هويتهم الإسلامية.

واختُتمت الفعاليات بلحظات إنسانية مؤثرة، حيث عبّر الأطفال وأسرهم عن سعادتهم الغامرة وامتنانهم لهذه المبادرة، التي منحتهم فرصة للتميز والاحتفاء بهم على أرض مصر، وطنهم الثاني.