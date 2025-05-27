شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 250 ألف كيلو من اللحوم البلدى فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامها المتواصل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وانطلاقًا من دورها الفعّال داخل منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفذ مؤسسة أبو العينين الخيرية كعادتها كل عام واحدة من أكبر حملات توزيع اللحوم على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بتوزيع 250 ألف كيلو من اللحوم البلدي الممتازة، تم تجهيزها من 1000 رأس من العجول البلدي، والتي تم ذبحها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية.

امتدت الحملة لتشمل محافظة الجيزة وكافة محافظات الجمهورية، عبر آلية توزيع دقيقة وسريعة، نفذها فريق عمل ضم 400 متطوع من الشباب، عملوا بتناغم وتنسيق كامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للدور الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به مؤسسة أبو العينين الخيرية برئاسة النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ،وكيل مجلس النواب وتديرها سمية ابو العينين وكيل مجلس الادارة منذ أكثر من أربعة عقود من العمل الميداني الجاد في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، حيث تلتزم المؤسسة برؤيتها الراسخة بعدم قبول أي تبرعات مادية أو عينية، واضعة نصب أعينها مفهومًا أوسع للعمل الخيري يهدف إلى تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان.

وأكدت المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الموسمية المعتادة، خاصة في الأعياد والمناسبات، لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في جميع ربوع مصر.