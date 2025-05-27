شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمد عبد العليم داوود من الجلسة العامة لمجلس النواب لعدم الالتزام بالقواعد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجلس النواب أنه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، وأثناء استعراض النائب محمد عبد العليم داود لتعديلاته في إحدى المواد، خرج عن نطاق الحديث مطلقاً بعض الشعارات التي ليس لها علاقة بموضوع المناقشة، ما دفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى التنبيه عليه أكثر من مرة بالالتزام بقواعد الحديث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن النائب أصر على عدم الالتزام.

وبناء عليه قام رئيس المجلس بأخذ رأي المجلس على خروج النائب محمد عبد العليم داود من القاعة، ووافق المجلس على إخراجه وسط تصفيق عدد كبير من النواب بمختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين لالتزام رئيس المجلس بتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس على الجميع.