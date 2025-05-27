شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء: "اللى هيخرج عن الموضوع هنقطع عنه الميكروفون" والان مع تفاصيل الخبر

حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من الخروج على نص اللائحة الداخلية للمجلس أثناء الحديث في الجلسة، داعيا إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المعروض للمناقشة فقط دون التطرق لموضوعات أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها حديثه للنواب: "كلنا بشر وننسى ولكن الأمر غير المتسامح فيه أن نتناسى الحديث تطبيقا للائحة في مشروع القانون المعروض فقط، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 300 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس، فلا يصح أن يوجه كلامه للوزير".

وتابع رئيس المجلس: "وبتزعلوا لما أقطع الميكروفون، لا يجوز مطلقا توجيه الكلام للوزير الحاضر، هذا خروج على اللائحة، بالتالي الميكروفون هيقطع أتوماتيك لما النائب يخرج عن الموضوع، والزملاء الذين تقدموا بتعديلات أفسحوا المجال لغيركم للحديث من حيث المبدأ، عشان تكون العدالة للجميع".