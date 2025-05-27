شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: "المرأة تقود" مشروع رائد يعكس إيمان الدولة بتأهيل السيدات لصنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود" المنعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية كصرح تعليمي وتدريبي يمتلك أدوات وطاقات احترافية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للقيادة.

وقالت مرسي، في كلمتها عقب مشاركتها في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات: "سعيدة بلقاء نماذج ملهمة من السيدات اليوم..كل واحدة منهن تحلم أن تصبح وزيرة أو تقود أكاديمية علمية في المستقبل وأثق في أنه سيكون لهن من القيادة نصيب ".

وأضافت: "التقيت بعدد كبير من المتقدمات، نختبر بينهن المتميزات، وأثق أن بينهن قيادات واعدة سيكون لهن دور مؤثر في مستقبل هذا الوطن".

ووجهت مرسي التحية والتقدير للقائمين على البرنامج، مؤكدة أن "برنامج المرأة تقود" يُعد مشروعًا رائدًا يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية الاستثمار في النساء وتأهيلهن لمواقع صنع القرار.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "نحن نعيش عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية، حيث تتاح لها كل الفرص من التدريب إلى التمكين مواقع الوصول لاتخاذ القرار، ونرى اليوم نتاج ملهم في الأكاديمية الوطنية لسيدات مصريات فضليات في مقتبل حياتهن الوظيفية، وأثق أنهن سيصبحن قيادات متفردة في المستقبل القريب".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة



المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة



مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي



مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي



مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي