شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للإنتاج الحربى تستعرض الموازنة التخطيطية أمام خطة النواب والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المهندس إميل حلمى إلياس ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي ، الموازنة التخطيطية للهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2025/2026.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً حرص " الإنتاج الحربى " على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخطط الإصلاح و التطوير وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ، مشيدا بدور مجلس النواب و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مؤكداً على ضرورة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية بما يعزز من القدرة على تحقيق أهداف تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.

ومن جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربى، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.