شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش مشاركته بأسبوع الطيران.. الحفنى: مصر تلتزم بتعزيز التعاون الإقليمي في الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون المشترك مع الدول القاره الأفريقية، شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في فعاليات أسبوع الطيران العاشر لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2025)، والذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بمدينة فيكتوريا، بدولة زيمبابوي. خلال الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مايو الجاري بمشاركة أكثر من ٤٠ دولة أفريقية ومنظمة إقليمية ودولية فعالة في قطاع الطيران المدني

وتأتي المشاركة المصرية الفعالة في هذا الحدث تأكيدًا على التزام مصر بدعم أطر التكامل الإقليمي في مجال النقل الجوي، وتعزيز قدرة القارة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق أعلى معايير السلامة الجوية والاستدامة البيئية.

وعلى هامش الفعاليات، عقد الدكتور سامح الحفني اجتماعًا ثنائيًا مع فيليكس تابيوا موهونا، وزير النقل والبنية التحتية بزيمبابوي، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، حيث تناول اللقاء سبل التعاون في مجالات التدريب الفني، وتطوير المطارات، والسلامة الجوية، وتبادل الخبرات.



وأكد وزير الطيران المدني خلال اللقاء أن مصر تحرص على مد جسور التعاون مع الأشقاء في أفريقيا من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الفنية والبشرية، مشيرًا إلى أن الربط الجوي بين دول القارة يمثل أحد دعائم التنمية والتكامل الإقليمي، وهو ما تضعه مصر على رأس أولوياتها من خلال مبادرات تدريبية وشراكات استراتيجية في مختلف مجالات النقل الجوي؛ مشيرًا إلى أهمية توحيد الرؤى والعمل الجماعي المشترك لتحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية والتشغيلية في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، ثمّن الوزير الزيمبابوي الدور المصري الرائد إقليميًا بتبني المبادرات الفعالة التي تتبناها الإيكاو؛ مشيدًا بخبرة مصر الواسعة وجهودها الملموسة في قطاع الطيران، وما تقدمه من دعم فعّال لتعزيز البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية في القارة، مؤكدًا أن زيمبابوي ترحب بتعزيز التعاون مع مصر في شتي المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ مشيدًا بالمكانة الاستراتيجية لمصر وخبراتها الواسعة التي يمكن الاستفادة منها في قطاع النقل الجوي على المستويين المحلي والإقليمي بما يعظم الإستفادة الإيجابية لجميع دول المنطقة.