شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية هيام الطباخ تعلن موافقتها علي قانون العلاوة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المذكور.

وأكدت النائبة هيام الطباخ، أن المواطن المصري هو من يستحق كل الاهتمام والتقدير في هذه المرحلة الدقيقة، وقالت في كلمتها: "لا أحد يستحق الاهتمام والتقدير في الفترة الحالية غير المواطن الذي يواجه التحديات الاقتصادية بكل صبر وتحمل وجَلَد ووطنية".

وأضافت: "حين نشهد بالحقائق التي يراها القاصي والداني، نُقِر بأن أي توجيه يتم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي بوعي ودراية وإحساس بالمواطن، ويهدف دائمًا إلى تحسين معيشته وظروفه الحياتية".

وأشارت إلى أن التوجيهات الأخيرة بزيادات مالية في العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب البرامج المتتابعة لحماية العمالة غير المنتظمة، تمثل خطوات واضحة تدعم العدالة الاجتماعية، وتعكس جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وقالت النائبة: "أنا أوافق على قانون العلاوة الدورية، وأتمنى أن نرى من الحكومة أداءً ونهجًا وطنيًا يسير على نفس خطى القيادة السياسية في دعم المواطن وتمكينه".

واختتمت كلمتها قائلة: "في النهاية، من يستحق الشكر الحقيقي هو الوطن الذي يحتضن أبناءه، ويضمن لهم حياة عادلة ومستقرة".