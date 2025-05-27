بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وحزب الجبهة الوطنية لدعم ريادة الأعمال

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وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع حزب الجبهة الوطنية لدعم الشباب بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتفعيل الشراكات مع الكيانات الوطنية للنهوض بالشباب وتوفير بيئة داعمة لطموحاتهم.

شهد مراسم التوقيع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير الأمين العام والدكتور ياسر عبدالمقصود، أمين ريادة الأعمال وعدد من قيادات الحزب، ومن جانب الوزارة اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، خلال الفعالية، ثمن الدكتور أشرف صبحي التعاون مع حزب الجبهة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يُجسد نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لدعم الشباب وتمكينهم، وتوجه الوزير بالشكر لفريق عمل الحزب على جهوده المخلصة في دعم الشباب، مؤكدا التزام الوزارة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا التعاون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

من جانبه، أعرب الدكتور عاصم الجزار عن اعتزازه بهذا التعاون، موضحا أنه نموذج للعمل الوطني المشترك الذي يضع الشباب في قلب عملية التنمية، ويزوّدهم بالأدوات التي تعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة الفعالة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال داخل مراكز الشباب والمدن الشبابية ومنتديات الشباب على مستوى الجمهورية، تشمل تنمية المهارات، وتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، ودعم المشروعات الشبابية الواعدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الحزب الوطنية التى تهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وبناء جيل قادر على الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وحزب الجبهة الوطنية



بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وحزب الجبهة



حزب الجبهة الوطنية