التحالف الدولي: تموضع قواتنا في سوريا هدفه تقويض داعش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد تحركات القوات الأميركية التي شهدها شمال شرق سوريا الشهر الماضي، أوضح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن إعادة تموضع قواته تهدف إلى تقويض قدرات تنظيم داعش.

كما أضاف في بيان نشر على حساباته في مواقع التواصل اليوم الثلاثاء أن إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي عن تعزيز قواتها في سوريا في إطار مهمة التحالف العسكرية، أتى من أجل تقويض قدرات داعش وتعزيز الاستقرار الاقليمي.

إلى ذلك، أوضح أنه يواصل الجهود من أجل تقليص أعداد المقيمين في المخيمات التي تضم عوائل التنظيم، ومراكز الاحتجاز المرتبطة بداعش، بما يسهم في دهم الأمن في شمال شرقي البلاد.

إضعاف فلول التنظيم

وذكر بأن الولايات المتحدة نفذت العام الماضي عشرات الضربات الجوية الدقيقة بغية إضعاف فلول التنظيم.

أتى هذا البيان فيما أعلنت السلطات السورية خلال الأيام الماضية تنفيذ حملة من أجل ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى توقيف عدة أشخاص في حلب وقرب دمشق وغيرها من الخليج 365.

كما جاء بعدما حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع على مكافحة الإرهاب، وتسلم مراكز احتجاز داعش من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويتواجد في سوريا، أكثر من 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف.