شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في اعتداءات قوّات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة عددٍ آخر في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرًا بإصابته في مدينة أريحا.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المباني السكنية جنوب قطاع غزة، وفي الأحياء الشرقية من مدينة غزة.
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هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.