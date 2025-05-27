استشهاد ثمانية فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A digger arrives to start removing rubble following an Israeli strike in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day on October 12, 2023. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

الخليج 365_واس

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في اعتداءات قوّات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة عددٍ آخر في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرًا بإصابته في مدينة أريحا.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المباني السكنية جنوب قطاع غزة، وفي الأحياء الشرقية من مدينة غزة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط