حريق يتسبب بإغلاق أكبر مصفاة نفطية في الإكوادور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات في الإكوادور, أنّ حريقًا اندلع في خزان بمصفاة ميناء إزميرالداس النفطية (شمال غرب)، تسبّب بوقف العمل في هذه المصفاة الأكبر في البلاد وبإجلاء سكّان الخليج 365 المجاورة.

وارتفع عمود ضخم من النيران والدخان في سماء المدينة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأفادت شركة النفط الحكومية “بترو إكوادور” التي تدير المصفاة، أنّ الحريق لم يتسبّب بأيّ وفيات، لكنّ خمسة أشخاص تلقوا إسعافات بعد تنشّقهم دخان الحريق.

وأوضحت الشركة في بيان أنّ المصفاة أوقفت عملياتها لضمان سلامة المنشآت والموظفين.

وتبلغ طاقة التكرير لهذه المصفاة (110) آلاف برميل من النفط الخام يوميًا، وهي الأكبر بين المصافي الثلاث في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط