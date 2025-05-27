منظمة الصحة العالمية تؤكد نفاد معظم مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، إلى جانب (42) بالمئة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، في تصريحات صحفية في جنيف، أن المخزون بلغ مستوى الصفر بالنسبة لنحو (64) بالمئة من المعدات الطبية، و(43) بالمئة من الأدوية الأساسية و(42) بالمئة من اللقاحات.

وأوضحت أن (51) شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع.

وبحسب التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات (IRDNA) الذي أجرته مجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والذي نشر في فبراير الماضي، فقد بلغت تكلفة الأضرار في القطاع الصحي الفلسطيني نحو (1.3) مليار دولار أمريكي حتى يناير (2025)، كما دُمرت أكثر من (720) منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي، تشمل منشآت تابعة للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية و”الأونروا”.

وقدّر التقرير أن تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة، ستبلغ حوالي (7) مليارات دولار أمريكي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت في وقت سابق أنه نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية، توقفت أكثر من (70)% من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة، فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيًا وفي ظروف صعبة للغاية.

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