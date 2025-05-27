فيدان: علاقاتنا مع روسيا ركيزة للأمن الإقليمي ونأمل بنجاح المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين أنقرة وموسكو تُعدّ عنصرًا مهمًا في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية الدور التركي في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب فيدان عن أمله في استمرار المفاوضات المباشرة بين الجانبين في إسطنبول حتى تكلل بالنجاح، لافتًا إلى أن اختيار روسيا للعاصمة الاقتصادية التركية منصةً للحوار المباشر "يعكس متانة العلاقة بين تركيا وكل من موسكو وكييف".