أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين أنقرة وموسكو تُعدّ عنصرًا مهمًا في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية الدور التركي في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب فيدان عن أمله في استمرار المفاوضات المباشرة بين الجانبين في إسطنبول حتى تكلل بالنجاح، لافتًا إلى أن اختيار روسيا للعاصمة الاقتصادية التركية منصةً للحوار المباشر "يعكس متانة العلاقة بين تركيا وكل من موسكو وكييف".
كانت هذه تفاصيل خبر فيدان: علاقاتنا مع روسيا ركيزة للأمن الإقليمي ونأمل بنجاح المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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