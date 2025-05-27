القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار بن غوريون وهدف حيوي للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة".

كذلك أعلنت القوات، أن "الصاروخ الآخر نوع "ذو الفقار" استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأكدت أن "جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وشددت على أن "عملياتنا مستمرة ونعمل على تصعيدها ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".