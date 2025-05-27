المدعية العامة في اسرائيل: تعيين نتانياهو رئيس الشاباك الجديد غير قانوني

اشارت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا الى أن "تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لرئيس الشاباك الجديد "غير شرعي وغير قانوني". وجاء في الرسالة التي وقعتها غالي باهراف-ميارا ووجهتها إلى نتانياهو "إن قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني".

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