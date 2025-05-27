ويتكوف لعائلات الأسرى الإسرائيليين: احتمال كبير لتحقيق تقدم في المفاوضات بالأيام المقبلة

كشف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريح لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه يوجد "احتمال كبير لتحقيق تقدم في المفاوضات بالأيام المقبلة"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقبل أن تعلن حركة حماس عن موافقتها على مقترح ستيف ويتكوف، "الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة"، بحسب الصيغة التي نشرتها قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس، بث الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق على لسان "مسؤول إسرائيلي كبير" قوله: إنّ مقترح حركة حماس "لا يمكن لأي حكومة أن تقبله".

ويأتي ذلك في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على قطاع غزة، في ظل حصار يمنع تدفق المساعدات الإنسانية.