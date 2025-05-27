أكد الكرملين أن الدول الأوروبية تشارك بشكل غير مباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا من خلال تزويدها بالسلاح، معتبراً أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد النزاع.
وأوضح أن العمل على تسوية الأزمة مستمر، إلا أن العملية تبقى معقدة وتتطلب توازناً في التعامل، مشيداً بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا السياق.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: العمل على تسوية في أوكرانيا جار وهي عملية معقدة وهناك توازن في تعامل ترامب مع ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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