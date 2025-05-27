الكرملين: العمل على تسوية في أوكرانيا جار وهي عملية معقدة وهناك توازن في تعامل ترامب مع ذلك

أكد الكرملين أن الدول الأوروبية تشارك بشكل غير مباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا من خلال تزويدها بالسلاح، معتبراً أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد النزاع.

وأوضح أن العمل على تسوية الأزمة مستمر، إلا أن العملية تبقى معقدة وتتطلب توازناً في التعامل، مشيداً بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا السياق.