أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أنّه "مع مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم ضدَّ قطاع غزَّة، وإمعانه في تصعيد حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين العزَّل والأطفال والنساء، على مدار 600 يوم، نجدد دعوتنا إلى جماهير أمتنا والأحرار وأصحاب الضمائر الحيّة والهيئات والمؤسسات في العالم إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك العالمي، في مدن وساحات العالم ضدّ العدوان والإبادة والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزَّة".
دعت الحركة إلى أن تكون الأيام المقبلة الجمعة والسبت والأحد "أيام غضب عالميّ، عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات الجماهيرية الحاشدة، في كلّ المدن والسَّاحات حول العالم، ترفع فيه الأصوات عالياً، تنديداً ورفضاً لجرائم وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرَّض لها شعبنا، ومناصرة وتضامناً مع قطاع غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك".
ويأتي ذلك في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على قطاع غزة، وسط حصار شامل يمنع تدفق المساعدات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": ندعو إلى أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب عالمي حتى تتوقف الإبادة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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