سلطات روسيا اتهمت كييف بتكثيف الهجمات الجوية بهدف إفشال محادثات السلام

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، كييف بـ"تكثيف الهجمات الجوية بهدف إفشال محادثات السلام"، مشيرة الى أن "هجماتها الضخمة على أوكرانيا والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا في نهاية الأسبوع كانت ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيّرات على روسيا".

واشارت وزارة الدفاع الروسية الى أن "كييف، بدعم من بعض الدول الأوروبية، قامت بسلسلة من الخطوات الاستفزازية لإفشال المفاوضات التي بدأتها روسيا"، مضيفة أن الجيش الروسي يضرب أوكرانيا "ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيّرات" على مدنيين روس.