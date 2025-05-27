لافروف استقبل فيدان: سنواصل بذل الجهود للمساعدة على وقف العنف في غزة

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحثا خلال اجتماعهما أمس الأزمة الأوكرانية"، وقال: "نجاح مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا سيعتمد بشكل مباشر على مدى نجاحها بالقضاء على الأسباب الجذرية للصراع".

ولفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في موسكو، إلى أن "عودة روسيا إلى الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي تتطلب إرساء أسس متينة وثابتة وتطبيع العلاقات".

وقال لافروف "بحثت مع نظيري التركي تعزيز التعاون بين بلدينا خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة"، كما "أكدت مع نظيري التركي دعمنا للسلطات السورية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وأكدت مع نظيري التركي على ضرورة وقف العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في غزة".

وشدد على "أننا سنواصل بذل الجهود للمساعدة على وقف العنف في قطاع غزة وضمان وقف إطلاق النار في المنطقة".

وأوضح لافروف "أنني بحثت مع الوزير فيدان ملف سلامة الملاحة في البحر الأسود وموسكو تؤكد التمسك بالتزاماتها في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أن "ضرباتنا في أوكرانيا موجهة فقط إلى المواقع العسكرية".