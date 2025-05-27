"النشرة": الجيش فتح الطريق الترابي للوصول الى داخل منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش اللبناني معزز بجرافة وعدد من الآليات يقوم الآن بفتح طريق ترابي للوصول الى داخل منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل وازالة الساتر الترابي الكبير الذي انشأه العدو الاسرائيلي مساء امس بعمق ٢٠٠ متر داخل الاراضي اللبنانية وبطول ٣٠٠ متر تقريباً".

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