نقولا لباسيل: اتهمت من يتعاطى مع آل المر بالخيانة وإذا كنت صادقا مع نفسك إعتذر

توجه النائب السابق نبيل نقولا، الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول "إعتذر من نبيل نقولا لأنك اتهمته سنة 2016 بأنه خالف رأيك وكان صديقا لآل المر وخصوصا النائب الراحل ميشال المر والذي كنت تعتبرهم من الفاسدين وكل من يتعاطى معهم هو خائن، ورغم أنك استفدت من خدمات رئيسة إتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر في ذلك الوقت. إذا كنت صادقا مع نفسك إعتذر".

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