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نقولا لباسيل: اتهمت من يتعاطى مع آل المر بالخيانة وإذا كنت صادقا مع نفسك إعتذر

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نقولا لباسيل: اتهمت من يتعاطى مع آل المر بالخيانة وإذا كنت صادقا مع نفسك إعتذر

توجه النائب السابق نبيل نقولا، الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول "إعتذر من نبيل نقولا لأنك اتهمته سنة 2016 بأنه خالف رأيك وكان صديقا لآل المر وخصوصا النائب الراحل ميشال المر والذي كنت تعتبرهم من الفاسدين وكل من يتعاطى معهم هو خائن، ورغم أنك استفدت من خدمات رئيسة إتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر في ذلك الوقت. إذا كنت صادقا مع نفسك إعتذر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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