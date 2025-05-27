اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف تجتمع بحضور جابر وسعيّد

تجتمع اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف برئاسة رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيّد ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ.

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