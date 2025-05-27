"النشرة": قوة من الجيش تداهم بلدة حوش الرافقة خيم ومنازل عرب مجنسين وسوريين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدة حوش الرافقة خيم ومنازل عرب مجنسين وسوريين على خلفية سقوط ثلاثة جرحى بينهم حالة خطرة، في اشتباكات حصلت بعد ظهر يوم امس على خلفية بيع الحليب حصل على اثرها ردات فعل من قبل ذوي واقارب الجرحى والمصابين ادت الى احراق منازل مرتكبين".

وذكر المراسل أن "القوة المداهمة تعمل على ملاحقة مطلقي النار ومرتكبي جرائم الحرق".