أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن آليات تابعة لفوج التدخل في الجيش اللبناني، برفقة عناصر من مديرية المخابرات – مكتب تبنين، وجرافات تابعة لفوج الأشغال، توجهت إلى منطقة كروم المراح شرقي مدينة ميس الجبل، لإزالة الساتر الترابي الذي أنشأته قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس داخل الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: آليات الجيش اللبناني تحركت لإزالة ساتر ترابي أقامه الجيش الاسرائيلي في كروم المراح شرقي ميس الجبل أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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