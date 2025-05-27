انتخاب إبراهيم زيدان رئيسًا لبلدية بيروت وراغب حداد نائبًا له

انتُخب رئيس "بيروت بتجمعنا" إبراهيم زيدان رئيسًا لبلدية بيروت، في حين انتُخب راغب حداد نائبًا لرئيس البلدية. وسبق وأن حُسمت الانتخابات البلدية في بيروت لصالح تحالف الأحزاب والشخصيات السياسية ضمن لائحة "بيروت بتجمعنا" مع خرق وحيد للمنسّق السابق لتيّار المستقبل في بيروت، محمود الجمل، رئيس لائحة "بيروت بتحبك" المدعومة من النائب نبيل بدر و"الجماعة الإسلامية".

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