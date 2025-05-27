السلطات العراقية قدّمت شكوى ضد إقليم كردستان بسبب توقيع عقود مع شركتين نفطيتين أميركيتين

قدّمت السلطات العراقية شكوى ضد إقليم كردستان بسبب توقيع عقود مع شركتين نفطيتين أميركيتين، في إشارة جديدة إلى التوترات المستمرة بين بغداد والأكراد بشأن استغلال موارد النفط والغاز.

واشار مسؤول حكومي عراقي في بغداد لوكالة فرانس برس الى أن "وزارة النفط أقامت دعوى قضائية امام المحكمة التجارية في الكرخ في العاصمة بغداد ضد حكومة الاقليم لابرامها هذه العقود" التي تبلغ قيمتهما الإجمالية عشرات المليارات من الدولارات والتي وقّعتها حكومة كردستان في 19 أيار في واشنطن.