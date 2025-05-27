قدّمت السلطات العراقية شكوى ضد إقليم كردستان بسبب توقيع عقود مع شركتين نفطيتين أميركيتين، في إشارة جديدة إلى التوترات المستمرة بين بغداد والأكراد بشأن استغلال موارد النفط والغاز.
واشار مسؤول حكومي عراقي في بغداد لوكالة فرانس برس الى أن "وزارة النفط أقامت دعوى قضائية امام المحكمة التجارية في الكرخ في العاصمة بغداد ضد حكومة الاقليم لابرامها هذه العقود" التي تبلغ قيمتهما الإجمالية عشرات المليارات من الدولارات والتي وقّعتها حكومة كردستان في 19 أيار في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية قدّمت شكوى ضد إقليم كردستان بسبب توقيع عقود مع شركتين نفطيتين أميركيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.