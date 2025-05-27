"الجزيرة": القوات الإسرائيلية صادرت مبالغ مالية كبيرة من محال الصرافة خلال اقتحامها مدنًا في الضفة

أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية صادرت مبالغ مالية كبيرة ومستندات من محال الصرافة خلال اقتحامها مدنًا في الضفة الغربية. ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين والصحفيين خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. إلى ذلك، عرقل الجيش الإسرائيلي عمل الطواقم الطبية والصحفية في طولكرم خلال اقتحامه للمنطقة. وفي السياق، تصدى أهالي قرية المغير شمال شرق رام الله بحسب "الجزيرة" لهجوم مستوطنين إسرائيليين حاولوا حرق أراضيهم الزراعية.

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