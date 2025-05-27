يديعوت أحرونوت عن تقرير إسرائيلي: 66 ألفا من الجنود وعائلاتهم طلبوا علاجا ودعما نفسيا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، استنادًا إلى تقرير إسرائيلي رسمي، أن أكثر من 66 ألفًا من الجنود الإسرائيليين وعائلاتهم طلبوا الدعم والعلاج النفسي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن كثيرًا منهم يعانون من حالات اكتئاب واضطرابات في العلاقات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة النفسية لا تقتصر على العسكريين، إذ تجاوز عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بطلبات لتلقي علاج نفسي النصف مليون شخص، في مؤشر واضح على التداعيات النفسية الواسعة للحرب على مختلف فئات المجتمع.
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