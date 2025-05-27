خارجية روسيا: نواصل إعداد مسودة مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية مع أوكرانيا

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ "الاتفاقات في إطار مفاوضات إسطنبول تم التوصل إليها بصعوبة بسبب موقف أوكرانيا".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "روسيا تواصل إعداد مسودة مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية"، موضحة أنّ "المذكرة بشأن أوكرانيا التي تُعدها روسيا ستتضمن المبادئ والإطار الزمني للتسوية وشروط وقف إطلاق النار"، في ظل انتقادات شديدة اللهجة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهجمات على أوكرانيا.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنّ "روسيا تتوقع أن ترسل أوكرانيا رؤيتها بشأن المذكرة بالتزامن مع إرسالها من روسيا"، وقالت: "كييف تحاول من خلال هجماتها إظهار قدرتها على إجراء المفاوضات من موقع قوة لكنها تُظهر عدم أهميتها".