مياه الجنوب إلى مشتركيها: لتسديد رسوم هذا العام والمتاخرات السابقة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، "لجميع المشتركين أنها قد وضعت قيد التحصيل رسوم المياه عن عام 2025 في كافة الدوائر التابعة لها: صيدا، صور، جزين، بنت جبيل، النبطية، وادي جيلو ومرجعيون ، ويتوجب تسديدها في مكاتب المؤسسة في الدوائر أو لدى الجباة أو لدى شركة OMT قبل تاريخ 1 7 2025".
وتمنت المؤسسة على "مشتركيها الكرام تسديد المتأخرات عن عام 2024 والاعوام السابقة حتى لا يتم قطع المياه عن الذين لم يسددوا المتأخرات وذلك قبل 1_6_ 2025".
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