مياه لبنان الجنوبي: لتسديد رسوم هذا العام والمتاخرات السابقة

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، "لجميع المشتركين أنها قد وضعت قيد التحصيل رسوم المياه عن عام 2025 في كافة الدوائر التابعة لها: صيدا، صور، جزين، بنت جبيل، النبطية، وادي جيلو ومرجعيون ، ويتوجب تسديدها في مكاتب المؤسسة في الدوائر أو لدى الجباة أو لدى شركة OMT قبل تاريخ 1/7/2025".

كما تمنت المؤسسة على "مشتركيها الكرام تسديد المتأخرات عن عام 2024 والاعوام السابقة حتى لا يتم قطع المياه عن الذين لم يسددوا المتأخرات وذلك قبل 6/1/ 2025".