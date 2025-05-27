سلام بحث مع شيخ الازهر في دبي تطورات الوضع في لبنان والمنطقة ودعاه لزيارة لبنان

التقى رئيس الحكومة نواف سلام شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في دبي، حيث جرى البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة. وقد دعا سلام شيخ الأزهر لزيارة لبنان والذي وعد بتلبيتها قريباً. وقد جرى خلال اللقاء تشديد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح ومواجهة التطرف والتعصب.

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