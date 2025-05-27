الطقس غدا غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة وانخفاض اضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، فتسوء معه الرؤية أحيانا وتنخفض الحرارة بشكل إضافي في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتعود ضمن معدلاتها الموسمية، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق مع رياح ناشطة أحيانا".

ولفتت الى ان "طقس الأربعاء غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتنخفض الحرارة بشكل إضافي في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتنشط الرياح مع عودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية".

واضافت ان "طقس الجمعة غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون معها الضباب وتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمال البلاد خلال الفترة الصباحية".