بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع المستشار الاستراتيجي في معهد طوني بلير، الجنرال Nick Carter، والمدير الإقليمي للمعهد Nicolas Dunais، في عمل المعهد والدراسات التي يُعدّها في مجالات متعددة، لا سيما الاستراتيجيات المرتبطة بتأمين فرص الاستثمار وتنظيم عمل إدارات الدول.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون بحث مع المستشار الاستراتيجي في معهد طوني بلير في عمل المعهد والدراسات التي يُعدّها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.