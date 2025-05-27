اعتبر وزير الثقافة غسان سلامة من قمة الاعلام العربي أن "لبنان لم يعد الطفل المدلّل الوحيد الذي يجب اعادة اعماره، بل الشرق الأدنى بكامله يحتاج الى اعادة اعمار اليوم".
واضاف :" لا يجب أن ندخل في حالة تنافسية بين بعضنا للحصول على دعم خارجيّ لاعادة الاعمار، بل أن نفهم أن اعادة اعمار سوريا أو غزة تصبّ في مصلحة اللبنانيين والعكس صحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة من "قمة الاعلام العربي": إعادة إعمار سوريا وغزة مصلحة للبنان كما هو العكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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