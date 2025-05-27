سلام من الامارات: نعمل على تأمين التسهيلات التي تضمن عودة اهلنا بالخليج الى لبنان

اكد رئيس الوزراء نواف سلام من الامارات في تصريح للـLBCI، أننا "نعمل على تأمين التسهيلات التي تضمن عودة اهلنا بالخليج الى لبنان وهم قد اعتادوا أن يزوروا لبنان لكن الظروف الأخيرة قد منعتهم".
وفي سياق التحوّل الرقمي، أشار سلام إلى أن "لبنان يستفيد من تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، والتي أبدت كل التعاون في هذه "النقلة" التي ستسهّل المعاملات وتحدّ من الفساد.
ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل على تطوير "الحكومة الإلكترونية" وإدخال الذكاء الاصطناعي في عملها"، مشددا على ما ورد في البيان الوزاري حول أهمية التحوّل الرقمي.
وكشف أن "لبنان لديه وزارة معنية بالتنمية الإدارية والرقمنة، وهو بصدد إنشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي".
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